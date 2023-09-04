Подробности задержания «короля трамадола» рассказали в полиции ЗКО
О задержании Карпова в очередной раз стало известно второго сентября. Тогда в департаменте полиции ЗКО сообщили, что его водворили в изолятор временного содержания. Третьего сентября специализированном следственном суде санкционировали арест Карпова на два месяца.
Сегодня, четвёртого сентября, в департаменте полиции ЗКО сообщили подробности задержания.
— В июле этого года поступило заявление от микрокредитной организации. Она выдавала займы под залог автомобиля с правом вождения. Залогодатель после заключения договора и получения займа мог ездить на своём авто. В заявлении указали, что три авто, под которые уже был выдан займ, оказались проданными, — рассказал начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев.
По факту ведётся досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».
— К хищению установлена причастность гражданина «К» и иных лиц. Они оформляли кредит в под залог машин, после чего продавали авто за пределами страны, — пояснил полковник Оразалиев.
Сумма ущерба составила более 15 миллионов тенге.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.
Напомним, в апреле 2022 года в сети распространилось видео, на котором житель Уральска Николай Карпов назвал себя «королём трамадола». После вмешательства общественника Аслана Утепова (сейчас отбывает наказание за мошенничество) полиция задержала героя ролика.
В сентябре 2022 года Карпова вновь задержали. В его машине обнаружили 400 флаконов наркосодержащего препарата «Тропикамид».
Вновь это имя всплыло во время суда над экс-заместителем начальника управления полиции Эдиком Булатовым. Будучи свидетелем, Карпов заявлял, что Булатов предложил ему своё покровительство за семь миллионов тенге. Для беспрепятственного бизнеса, заверял «Кароль трамодола», он ежемесячно отдавал за одну точку по 250 тысяч тенге полицейским.
