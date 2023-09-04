В Турции пассажиры попавшей в ДТП экскурсионной машины, среди которых были и казахстанцы, могли быть не пристёгнутыми. Поэтому в момент аварии они вылетели из транспорта. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
— В машине было всего около 15-17 человек, ехали на экскурсию. Есть версия, что они не пристегнулись, поэтому при столкновении вылетели из машины. Как в такую машину смогло поместиться столько человек – непонятно. Обращаю внимание наших граждан: нужно строго соблюдать правила безопасности во всех местах, где это требуется. Очень часто такие случаи, нелепые случайности происходят, – сказал Смадияров.
По его словам, у казахстанцев, погибших и пострадавших в аварии, имеются страховые полисы, которые покроют и лечение, и транспортировку. Смертельная авария произошла третьего сентября на шоссе в Алании. Открытый внедорожник с туристами столкнулся в легковушкой. От удара джип перевернулся. Гражданка Казахстана — известный в Атырау журналист погибла на месте. Позже в больнице скончались её малолетняя дочь.