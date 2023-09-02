С 24 июля по 20 августа в мире зарегистрировали около полутора миллионов новых случаев COVID-19. Это на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней. Такие цифры указаны в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ. При этом в организации отмечают, что статистика не отражает реальную ситуацию из-за сокращения тестирования жителей на коронавирус. Тем временем у учёных вызывает интерес новый подвид варианта Omicron — «Пирола». Он имеет большое число мутаций, что делает его более устойчивым и вакцине и препаратам. Подвид обнаружили более чем в десяти странах. В Казахстане же, на середину августа, не обнаружили и циркулирующий в мире вариант Eris. Секвенирование проводится каждые полтора месяца. Официально статистика говорит о снижении заболеваемости COVID-19 в стране. Однако врачи отмечают увеличившееся число обращений с симптомами вирусной инфекции. При этом они имеют некоторые особенности. Например, пациенты говорят о головной боли, сильной слабости, проблемами с органами пищеварения. У некоторых чешутся глаза и нос.