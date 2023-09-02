Второго сентября президент назначил глав новых ведомств, сообщает Акорда. Так:
Марат Карабаев стал министром транспорта. Ранее он возглавлял министерство индустрии и инфраструктурного развития.
Аида Балаева назначена министром культуры и информации. В 2020-2022 годах она возглавляла министерство информации и общественного развития. С января 2022 года была заместителем руководителя администрации президента, но накануне эту позицию упразднили.
Арман Шаккалиев стал министром торговли и интеграции. Ранее он занимал пост первого вице-министра торговли и интеграции.
Светлана Жакупова теперь занимает должность министра труда и социальной защиты населения. С июня 2023 года она была уполномоченной по правам социально уязвимых категорий населения при президенте. Жакупова сменила на посту Тамару Дуйсенову, которая осталась только заместителем премьера-министра(ранее она совмещала два поста).
Министром туризма и спорта стал Ермек Маржикпаев. С марта 2019 года он был акимом Акмолинской области.
Пресс-служба премьера сообщила, что Алихан Смаилов уже поставил задачи назначенным министрам. Министру культуры поручили внести конкретные предложения по мерам поддержки участников креативной индустрии. Перед министром торговли стоят задачи в сфере развития внутренней торговли, продвижения экспорта товаров и услуг, интеграции с торговыми партнёрами республики. Министр транспорта должен «обратить особое внимание на строительство автодорог». Министру труда требуется ускорить принятие Комплексного плана развития труда до 2030 года с регулированием сферы платформенной занятости и Концепции безопасного труда до 2030 года. Министр туризма должен реализовать не менее 15 «крупных прорывных проектов».
