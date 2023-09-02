Редакции МГ стало известно о задержании Николая Карпова, который называл себя «Королем трамадола». В пресс-службе департамента полиции ЗКО информацию подтвердили.
— В ночь на второе сентября задержан житель Уральска 1976 года рождения по подозрению в совершении преступления по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество), — говорится в сообщении.
Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения. Напомним, в апреле 2022 года в сети распространилось видео, на котором житель Уральска Николай Карпов назвал себя «королём трамадола». После вмешательства общественника Аслана Утепова (сейчас отбывает наказание за мошенничество) полиция задержала героя ролика. В сентябре 2022 года Карпова вновь задержали. В его машине обнаружили 400 флаконов наркосодержащего препарата «Тропикамид». Вновь это имя всплыло во время суда над экс-заместителем начальника управления полиции Эдиком Булатовым. Будучи свидетелем, Карпов заявлял, что Булатов предложил ему своё покровительство за семь миллионов тенге. А ещё для беспрепятственного бизнеса, заверял «Кароль трамодола», он ежемесячно отдавал за одну точку по 250 тысяч тенге сотрудникам управления по борьбе с наркобизнесом.