Авария произошла первого сентября около 16:30. На 48-м километре трассы Доссор — Кульсары — Бейнеу столкнулись Toyota Camry и Lada Priora. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что водитель Lada погиб на месте ДТП. Четырёх пассажиров Toyota и одного пассажира Lada доставили в Макатскую районную больницу. Полиция ведёт сбор документов.