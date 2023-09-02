Соответствующие указы подписал президент. Так, Марат Ахметжанов освобождён от должности министра внутренних дел Казахстана. Он занимал этот пост с февраля 2022 года. Новым главой МВД стал Ержан Саденов. С января прошлого года он был заместителем министра. В разные годы возглавлял департаменты полиции. Также президент назначил Серика Жумагарина заместителем премьер-министра. Он освобождён от ранее занимаемой должности.  Жумангарин в сентябре 2022 года был назначен заместителем премьер-министра — министром торговли и интеграции. Тамара Дуйсенова тоже осталась заместителем премьера-министра, но освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения.