Школьников, задержавших грабителя, поблагодарил главный полицейский региона, передаёт Polisia.kz. Инцидент произошёл 26 августа на проспекте Победы. Злоумышленник ограбил пенсионерку, забрав документы и деньги.
— Оказавшись случайно рядом, ученики 11-го класса школы №16 не прошли мимо несправедливости. Они позвонили на 102 и до приезда полиции догнали преступника, сняли его на видео и пытались задержать. Сотрудники полиции в считанные минуты догнали и задержали преступника, — рассказали правоохранители.
Глава департамента полиции области Абай Жусупов поблагодарил старшеклассников, придя на их школьную линейку первого сентября.