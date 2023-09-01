По данным «Казгидромета», второго сентября на юго-западе, северо-западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +27..+29 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +20..+22 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +27..+29 градусов, ночью опустятся до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.