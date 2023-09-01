Как отметят День города в Уральске

2 сентября в КАЗИИТУ пройдёт специальный проект «Білімділер додасы».

2 сентября в 18:00 во Дворце культуры молодёжи пройдут игры «Жайдарман».

3 сентября в 17:30 на стадионе «Акжайык» состоится «Матч звёзд». В нём сразятся команда «Орал» и медиакоманда «Назар аудар».

С 4 по 8 сентября в спортивном клубе «Орал» пройдёт традиционный турнир по волейболу среди подростков на приз акима города.

6 сентября в 15:00 в здании ЗКУ имени Утемисова состоится региональная научно-практическая конференция «История города: от городищи Жайык до Уральска».

В 9:00 в сквере Жубана Модагалиева представят композицию в исполнении оркестра и ансамблей детской художественной школы.

В 10:00 на Арбате по улице Нурпеисова состоится выставка производителей продуктов питания «Сапалы өнім - 2023». В этот же день на Арбате пройдет ярмарка ремесленников «Акжайык – город мастеров», которая продлится до 10 сентября.

Перед зданием областной филармонии имени Г.Курмангалиева пройдет симпозиум городских художников.

С 15:00 в городе состоятся церемонии открытия новых скверов и благоустроенных дворов.

В 20.00 на площади Первого президента пройдёт праздничный гала-концерт с участием звёзд казахстанской эстрады Ауree, Ильхан и Kalifarniya, а также местных артистов и творческих коллективов. Праздничный концерт завершится салютом.

Заместитель акима Уральска Мирболат Нуржанов на брифинге в РСК озвучил программу мероприятия ко Дню города. Всего обещают около 40 событий — концерты, ярмарки, фестивали.Основные мероприятия запланированы наДатой основания Уральска считается 1613 год. Однако большинство учёных считает, что городу как минимум, 700 лет.