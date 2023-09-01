В пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы подтвердили смену главы центральной городской клинической больницы.
— Глава Центральной городской клинической больницы Нариман Табынбаев уволен по состоянию здоровья с первого августа. На должность исполняющего обязанности директора до проведения конкурса наблюдательного совета принят Сабыралиев Серикжан Нуржанович, — говорится в сообщении.

Заражение пациентов

В июле стало известно, что троих пациентов центральной городской клинической больницы Алматы выявили ВИЧ. В горздраве заявили, что у обследованных доноров, медработников и контактных инфекцию не выявили. 28 июля озвучили итоги эпидрасследования: инфицирование связано, вероятнее всего, с человеческим фактором. Определён и возможный источник — пациент, который поступил в больницу с другим тяжёлым заболеванием. Позже он скончался. От работы сразу отстранили главного врача больницы Табынбаева (экс-глава горздрава, ушедший с должности после скандала с его замом — прим. автора), уволены замглавврача по эпидемиологии, заведующий реанимации, две медсестры. Материалы направлены в департамент полиции. После этого случая прокуратура поручила проверить все медицинские учреждения страны.