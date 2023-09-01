Пять новых министерств появились в Казахстане
Президент подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления». Согласно документу, созданы пять министерств:
Ещё одним указом освободили:
- Марата Карабаева от должности министра индустрии и инфраструктурного развития,
- Дархана Кыдырали от должности министра информации и общественного развития,
- Асхата Оралова от должности министра культуры и спорта,
- Зульфия Сулейменова от должности министра экологии и природных ресурсов.
