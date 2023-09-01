Президент подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления». Согласно документу, созданы пять министерств: Ещё одним указом освободили:
  • Марата Карабаева от должности министра индустрии и инфраструктурного развития,
  • Дархана Кыдырали от должности министра информации и общественного развития,
  • Асхата Оралова от должности министра культуры и спорта,
  • Зульфия Сулейменова от должности министра экологии и природных ресурсов.