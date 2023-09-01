Как победить в чемпионате мира по футзалу, рассказал Арнольд Кнауб

Какими достижениями в своей карьере вы особенно гордитесь?

Их несколько, но самыми главными я считаю выход в полуфинал чемпионата мира по футзалу в Литве 2021 года и 3-е место в чемпионате Европы в Сербии. Это пока единственные медали в командных видах спорта для Казахстана, а потому очень значимые для меня достижения.

Вы уже много лет выступаете в сборной Казахстана. Какие эмоции вы испытываете, представляя свою страну на международных турнирах?

Я – патриот своей страны. Я вырос в Казахстане, здесь сформировалась моя личность, родилась моя дочь. Играя за нашу сборную, я испытываю чувства благодарности и гордости, а также ответственности перед нашими болельщиками и соотечественниками.

Скоро последний раунд квалификации. Какие у вас ожидания?

Мы начинаем подготовку 9-10 сентября и готовы к тому, что будет нелегко. Но мы будем выкладываться на все 100%, а если надо, то и намного больше, чтобы достичь поставленных целей и попасть на чемпионат мира 2024.

Казахстан входит в топ-10 мирового рейтинга по футзалу. Что нужно, чтобы возглавить список и выиграть чемпионат мира?

На мой взгляд, здесь нужен комплексный подход. Необходимо обучать не только главных тренеров, но и узкопрофильных специалистов по физической подготовке, вратарской работе и так далее. Таких крайне мало в нашей стране.

Также нужно открывать футзальные центры на базах большого футбола и в регионах, чтобы заинтересовать детей и начать выращивать будущих чемпионов. Ведь сейчас практически в каждом дворе есть футбольные поля с газоном, а для игры в футзал нужны лишь кроссовки и мяч. Таким образом увеличится конкуренция среди всех возможных возрастов, и в сборной будут играть только лучшие из лучших.

Если будет хорошая базовая школа, которая сможет поэтапно развивать детей до уровня сборной, тогда у нас будут шансы быть на вершине рейтинга, и мы станем претендентами на победу на чемпионате мира. Это очень кропотливая работа, но мы движемся в правильном направлении.

Что насчет вашей карьеры? Можете ли вы поделиться новостями или планами на будущее?

Я стал официальным партнером международной беттинг-компании Parimatch. Наше сотрудничество находится только на начальном этапе, но у меня сложилось положительное впечатление как о компании, так и ее сотрудниках. Не сомневаюсь, что нас ждет много интересных проектов в ближайшем будущем.

Беттинг-компания Parimatch действует на основании лицензии №20019733 от 31.12.2020, выданной РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан».