Редакция «МГ» продолжает цикл материалов об общежитиях города. Ранее мы показали, как живут люди, прославившиеся на весь город тем, что устроили под окнами свалку. И как выглядит общежитие в аварийном здании 30-х годов. Показали дом, где никогда не было газа и горячей воды. И как жить дружно с туалетом на 12 комнат.

Сегодня мы сравним два корпуса одного общежития по адресу: Евразия, 89 и 89/1.

Культура недорогой недвижимости в советское время была хорошо развита. Практически каждое предприятие имело одно или несколько общежитий для размещения своих сотрудников. Ещё их строили возле вузов, чтобы экономить время студентов на дорогу до учёбы. В таких домах ванные комнаты, туалет и кухня были на несколько хозяев.

Фото Ивана Повытчикова

Подобные строения сохранились по сей день. В комнатах площадью 19 квадратов проживают целыми семьями. Большинство санузлов закрывается на ключ. А в некоторых домах на входной двери имеется домофон. Чистота и благоустройство общежития напрямую зависит от жильцов. Ведь по данным отдела ЖКХ, большая часть домов не имеет форму правления. Поэтому чинить крышу или делать ремонт в подъезде придётся самостоятельно.

Фото Ивана Повытчикова

Сегодня мы посетили общежитие на улице Евразия. Это соединённые между собой девятиэтажные здания. В одной части дома блочное общежитие, а во втором — квартирного типа. Лифт в многоэтажке давно не работает, природный газ есть только в квартирном типе. Подъезд первого дома не закрывается. У второго стоит домофон, а на первом этаже расположился КСК.

Фото Ивана Повытчикова

Свет в подъезде дома №89 горит выборочно, чистота тоже не на всех этажах. Местами неприятный запах, мусор на лестницах и крыше. Балконы осыпаются, груда старого хлама пылится у входа в туалет. Окон на общей территории нет и не во всех квартира стоят пластиковые. Судя по коридору, когда-то ремонт всё же был, об это говорят когда-то побеленные стены. Туалеты в основном на замке, а вот открытые выглядят неприятно.

Фото Ивана Повытчикова

В соседнем доме №89/1 обстановка иная. Чистая придомовая территория, установлен домофон. Согласно табличке у подъезда, здесь 96 квартир. Светлые, чистые коридоры, аккуратно покрашены стены. Детские коляски выставлены аккуратно в ряд, собака смирно лежит на коврике. Кухня общая, есть природный газ. Туалет у каждой комнаты свой, его закрывают на ключ. Кажется, что и соседи здесь приветливее.

Фото Ивана Повытчикова
Фото Ивана Повытчикова

В Уральске насчитывается около 20 общежитий и все они нуждаются в капитальном ремонте. У четырёх из них нет формы правления. В среднем здания построены в 1970-1980 годах.

13 общежитий — девятиэтажных (около 2 170 квартир), в шести пятиэтажках примерно 654 квартиры. Не все жители коммуналок могут похвастаться чистотой подъезда, светом в коридорах или рабочим санузлом. Протекающие крыши, затопленные нечистотами подвалы, зловоние, а у кого-то вовсе отсутствует туалет. В таких условиях живут целыми семьями, с детьми и пожилыми родителями. Некоторые – всю жизнь.

Евразия 89. Фото Ивана Повытчикова.
Евразия 89/1. Фото Ивана Повытчикова.
Фото Ивана Повытчикова
