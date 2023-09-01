Пресс-служба Акорды сообщила о реорганизации структуры администрации президента. Соответствующий указ подписал президент. В обновлённую структуру войдут:
  • руководитель администрации президента;
  • секретарь Совета безопасности;
  • начальник канцелярии президента;
  • помощники президента;
  • советники президента;
  • отделы администрации президента.
Согласно указу учреждаются должности помощников:
  • по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
  • по экономическим вопросам;
  • по международным вопросам;
  • по правовым вопросам;
  • по вопросам науки и инноваций.
Должности заместителей руководителя администрации президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела. Текущую структуру можно посмотреть на сайте Акорды.