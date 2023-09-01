Реорганизована структура администрации президента Токаева
сообщила о реорганизации структуры администрации президента. Соответствующий указ подписал президент.
В обновлённую структуру войдут:
- руководитель администрации президента;
- секретарь Совета безопасности;
- начальник канцелярии президента;
- помощники президента;
- советники президента;
- отделы администрации президента.
Согласно указу учреждаются должности помощников:
- по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
- по экономическим вопросам;
- по международным вопросам;
- по правовым вопросам;
- по вопросам науки и инноваций.
Должности заместителей руководителя администрации президента упраздняются. Также сокращены четыре отдела.
Текущую структуру можно посмотреть на сайте
Акорды.
