Первого сентября в Алматы открыли обещанное восьмиполосное движение на мосту через реку Есентай по Аль-Фараби. Накануне завершили последние работы — укладку второго слоя дорожного покрытия.
— В рамках реконструкции выполнены работы по усилению ригеля, демонтажу старых и монтажу 96 новых плит пролётного строения, гидроизоляция, укладка асфальтобетонного покрытия, — рассказали в управлении городской мобильности.
Сейчас ведут работы по благоустройству. Пешеходам выделили временную дорожку по краям проезжей части. В этом году средним ремонтом намерены охватить 230 улиц. На это выделили 20 миллиардов тенге. Средний ремонт магистральных улиц планируют завершить до 27 августа, а улиц районного значения — до 30 октября.