— Столько готовились, хотели, чтобы этот день остался в памяти у ребёнка. Красивые банты, белые гольфы — все такие красивые. Пусть этот года будет для них светлым и лёгким, — отметила мама первоклашки СОШ №1.Во всех школах города директора сказали напутственные слова и пожелали успешного нового учебного года. Напомним, что казахстанские школьники вернулись к 34-недельному учебному году, значит уроки закончатся традиционно 25 мая. К вопросу о продлении учебного года заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова предложила вернутся после 2025 года. 7. СОШ №6. Фото Медета МЕДРЕСОВА 11. СОШ №1. Фото Медета МЕДРЕСОВА 10. СОШ №1.Фото Медета МЕДРЕСОВА 9. СОШ №1. Фото Медета МЕДРЕСОВА Иллюстративное фото из архива «МГ» 6. СОШ №6. Фото Медета МЕДРЕСОВА 5. СОШ №1. Фото Медета МЕДРЕСОВА 4. СОШ №6. Фото Медета МЕДРЕСОВА 3. СОШ №1. Фото Медета МЕДРЕСОВА 2. СОШ №6. Фото Медета МЕДРЕСОВА 8. СОШ №1. Фото Медета МЕДРЕСОВА
