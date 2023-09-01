Новый учебный год начался сегодня, первого сентября. Ученики в красивой форме вместе с родителями пришли на торжественные линейки, где встретились со своими одноклассниками и учителями после летних каникул. Старшеклассники охотно фотографировались на память, а первоклашек строем, держа за руку, классные руководители выводили на построение. Ученики и ученицы с пёстрыми букетов цветов, учителя и родители заполонили школьный двор. Школьников СОШ №1 приехал поздравить аким Уральска Миржан Сатканов. Он пожелал всем успехов, новых достижений и знаний в новом учебном году. Ученики выступали с концертными номерами. Не менее торжественно прошла линейка в СОШ №6. Родители учеников отметили, что это для них и их детей волнительный момент.
— Столько готовились, хотели, чтобы этот день остался в памяти у ребёнка. Красивые банты, белые гольфы — все такие красивые. Пусть этот года будет для них светлым и лёгким, — отметила мама первоклашки СОШ №1.
Во всех школах города директора сказали напутственные слова и пожелали успешного нового учебного года. Напомним, что казахстанские школьники вернулись к 34-недельному учебному году, значит уроки закончатся традиционно 25 мая. К вопросу о продлении учебного года заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова предложила вернутся после 2025 года. 7. СОШ №6. Фото Медета МЕДРЕСОВА 11. СОШ №1. Фото Медета МЕДРЕСОВА 10. СОШ №1.Фото Медета МЕДРЕСОВА 9. СОШ №1. Фото Медета МЕДРЕСОВА Иллюстративное фото из архива «МГ» 6. СОШ №6. Фото Медета МЕДРЕСОВА 5. СОШ №1. Фото Медета МЕДРЕСОВА 4. СОШ №6. Фото Медета МЕДРЕСОВА 3. СОШ №1. Фото Медета МЕДРЕСОВА 2. СОШ №6. Фото Медета МЕДРЕСОВА 8. СОШ №1. Фото Медета МЕДРЕСОВА