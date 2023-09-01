В Казахстане создадут единую добровольную накопительную систему для детей

Как стало известно из послания президента народу Казахстана, ежегодно в нашей стране рождается более 400 тысяч детей. Уже до конца года население страны достигнет 20 миллионов человек. Растёт и средняя продолжительность жизни, по итогам прошлого года она превысила 74 года.

— Задача Правительства – превратить текущие демографические тенденции в конкурентные преимущества. Основы формирования гармоничной личности и ответственного гражданина закладываются в детском возрасте. У каждого ребенка в стране должно быть счастливое и безопасное детство, — сказал Касым-Жомар Токаев.

Он потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности дорожной инфраструктуры, зданий, одежды, продуктов питания для детей.

Также президент поручил институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

Глава государства отметил также необходимость последовательно улучшать качество образования, повышать компетенции педагогов. По его словам, образовательная система должна трансформироваться с учетом потребностей рынка труда.

— Ряд отраслей национальной экономики испытывает кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям. Поэтому предстоит предметно заняться соответствующим образованием, — заявил президент.

Между тем, глава государства отметил слабую взаимосвязь мер, принимаемые государством в образовательной сфере.