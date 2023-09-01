В обществе раз за разом происходят неприемлемые ситуации — Токаев

— К сожалению, правоохранительные органы и главы регионов не проводят эту работу на должном уровне, то есть не обеспечивают верховенство закона. В результате в обществе раз за разом происходят неприемлемые ситуации. Так, вандализм на улицах и на природе, недисциплинированность, бескультурье некоторых наших граждан, разного рода бытовые конфликты негативно сказываются на имидже нашей страны на международной арене, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент в ходе послания народу Казахстана напомнил, что «мы созидаем эффективное государство, в котором господствуют закон и порядок, культура диалога, ответственности и солидарности». Все провокации, направленные на подрыв общественного порядка, должны жестко пресекаться.Он отметил, что необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение закона и общественного порядка.