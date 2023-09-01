— Уже больше двух лет граждане сами выбирают акимов сёл, посёлков и сельских округов. За это время были избраны три четверти акимов сельского уровня. Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Об этом сообщил глава государства в ходе ежегодного послания народу Казахстана. По его словам, важно последовательно расширять прямое участие граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти.Напомним, три города в Казахстане имеют статус республиканского значения — Алматы, Астана и Шымкент. То есть их это касаться не будет.