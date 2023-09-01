По словам Касым-Жомарта Токаева, в рамках перехода на новую экономическую модель предстоит повысить уровень бюджетной самостоятельности регионов.

— Решение о передаче в регионы части поступлений по корпоративному подоходному налогу и иным видам платежей дало положительные результаты. В прошлом году рост доходов регионов превысил 30%. Поэтому следующим этапом реформы будет распространение этой нормы на другие налоги, включая НДС. Задача – передать на второй уровень бюджета дополнительно не менее двух триллионов тенге. По итогам поэтапной фискальной децентрализации доля трансфертов из республики в структуре доходов местного бюджета должна снизиться в среднем до 25% (сейчас - около 50%), — сказал глава государства.

Также, Токаев заявил о необходимости предоставить районным акимам право самостоятельно формировать бюджет, что позволит существенно ускорить решение насущных проблем на местах.