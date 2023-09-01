— Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза. Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около одного миллиона 800 тысяч граждан. Включая 350 тысяч бюджетников, — отметил глава государства.

Об этом сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу. Он поручил с первого января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге.Также он поручил правительству для всестороннего развития рынка труда в кратчайшие сроки утвердить Комплексный план, рассчитанный до 2030 года.