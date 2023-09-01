— Их качество не выдерживает критики. Несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкая конкуренция — это «родовые болезни» данной отрасли, — отметил президент.

— Доля транспортно-логистического сектора в структуре ВВП в течение ближайших трёх лет должна достичь не менее 9%. Для этого принципиально важно обеспечить эффективную управляемость отраслью. Следует восстановить министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорожной инфраструктуры, — поручил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу Казахстана сказал, что требуется решить проблемы в сфере строительства автомобильных дорог.Поэтому, считает он, следует принять конкретные меры уже до конца года. Нужно ужесточить контроль и принять новые нормативные документы. До 2029 года предстоит провести качественную реконструкцию более четырёх тысяч километров автодорог.