Из 17 инфицированных - в ЗКО, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Двое мужчин и женщина скончались от коронавируса в ЗКО По данным МВК, за последние сутки в стране выявили 1 546 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего заражённых:
  • в Алматы - 520 человек,
  • в Нур-Султане - 489 человек
  • в Шымкенте – 98 человек.
В ЗКО выявили 17 случаев инфицирования. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 1 316 567 лабораторно подтверждённых случаев заражения. Минздрав ранее пересмотрел методику составления матрицы эпидситуации, пока по ней все регионы находятся в «зелёной» зоне. 15 июля главный врач страны озвучил прогноз по коронавирусу на ближайшие три месяца. При пессимистичном сценарии будут выявлять до четырёх тысяч больных в сутки.