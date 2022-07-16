По данным «Казгидромета», 17 июля на западе ЗКО ожидаются гроза и град. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Град и сильный ветер ожидаются в ЗКО На большей части республики пройдут дожди. Только в южной части страны сохранится погода без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +18..+20. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет ясно. Днём будет +40..+42 градусов, ночью +25..+27 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +31..+33 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +26..+28 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.
