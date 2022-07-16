- В связи с многочисленными обращениями пассажиров в социальных сетях о задержке рейсов Air Astana и FlyArystan Алматы - Мале, Нур-Султан - Ташкент и Алматы - Костанай, а также по другим маршрутам, КГА и Авиационная администрация Казахстана проведёт соответствующее расследование. В случае установления фактов нарушения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов, авиакомпании будут привлечены к административной ответственности, - говорится в сообщении.

- Согласно процедурам безопасности принято решение вернуться в аэропорт вылета для устранения неисправности. В 3:30 воздушное судно приземлилось в Алматы. Посадка прошла в штатном режиме. Через два часа после приземления пассажирам предоставили питание и напитки, - сообщили в пресс-службе AirAstana.

Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay В комитете гражданской авиации сообщили о предстоящем расследовании в отношении двух перевозчиков.Пассажиров этих рейсов просят обратиться с письменным заявлением по электронному адресу cc@сaakz.kz. В комитете напомнили, чтокомната матери и ребёнка, прохладительные напитки при ожидании рейса два часа, горячее питание при ожидании четыре часа (далее каждые шесть часов в дневное время и восемь часов в ночное время), а также проживание в гостинице при ожидании вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время и транспорт до места проживания и обратно в аэропорт. По рейсу Алматы - Мале в авиакомпании сообщили, что самолёт вылетел по расписанию, но во время полёта произошёл отказ датчика контроля и индикации вибрации двигателя.Пользователи социальных сетей отмечают, что столкнулись с задержкой и отменой рейсов этих авиакомпаний и на других маршрутах: Алматы - Караганда, Уральск - Актау. В конце июня представили AirAstana объясняли, что задержки часто связаны с нехваткой рабочих в международных аэропортах Европы, куда летают самолёты авиакомпании.