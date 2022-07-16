Двое детей пяти и четырёх лет выпали из окон многоэтажек на этой неделе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Несчастные случаи произошли один за другим. 11 июля из окна третьего этажа многоэтажки выпал пятилетний ребенок. Тогда ему поставили предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и вывих правого плечевого сустава. На следующий день из окна второго этажа выпал четырёхлетний мальчик. Тогда врачи сообщили, что он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лобной области справа, закрытый перелом бедра и закрытая травма живота. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, пятилетний ребёнок пошёл на поправку и 15 июля его выписали из больницы. Четырёхлетний мальчик до сих пор находится в больнице в отделении травматологии и получает необходимое лечение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.