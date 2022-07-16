Фото из архива "МГ" На брифинге в региональной службе коммуникаций обсудили вопрос подачи документов в высшие учебные заведения. Со слов Аскара Аманбаева, по всему Казахстану идет подача заявлений на конкурс грантов, которые в этом году выделили для абитуриентов в количестве 73 000 на программу бакалавриата. - Для 150 000 выпускников это неплохой шанс, практически на одно место претендуют два человека, - рассказал Аманбаев. На данный момент в Уральске три вуза ведут прием заявлений на конкурс грантов. На сегодняшний день в ЗКГУ им.М.Утемисова уже подано - 1670 заявлений, этот процесс продолжается. Также Аскар Аманбаев попросил абитуриентов в обязательном порядке проверить справку о регистрации на конкурс. Подтверждающий документ для участия в конкурсе является - справка, выданная приемной комиссией. Спикер отметил, что к вечеру 20 июля база закрывается и уже 10 августа будут результаты заседания Региональной комиссии по распределению грантов.