В местных чатах распространяется рассылка об убийстве бизнесмена, жителя Аксая. В сообщении говорится, что тело мужчины нашли в доме с признаками насильственной смерти. Жители ближайших домов информацию о гибели предпринимателя подтвердили. Мужчина 1958 года рождения, он владеет магазином. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что пока не комментируют информацию, ожидая утверждения в прокуратуре. В надзорном органе же ответили, что предоставят комментарий только в понедельник. До супруги предпринимателя дозвониться не удалось, её телефон вне зоне действия сети.Рассылаемое сообщение