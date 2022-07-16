- При въезде в Россию обучающиеся очной и очно-заочной формы обязаны заполнить миграционную карту и указать цель въезда «учёба». Иная цель въезда является нарушением миграционного законодательства РФ, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанским студентам, обучающимся в вузах РФ.В течение 90 дней со дня прибытия студентам необходимо пройти медицинское освидетельствование в установленных организациях. Список этих медорганизаций можно запросить в деканате своего вуза. Также отмечается, что наличие страхового полиса обязательно для всех иностранных граждан.