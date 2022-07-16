При въезде в Россию они обязаны заполнить миграционную карту c указанием верной цели, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 1235 студентов в ЗКО обучаются в штатном режиме Иллюстративное фото из архива "МГ" Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанским студентам, обучающимся в вузах РФ.
- При въезде в Россию обучающиеся очной и очно-заочной формы обязаны заполнить миграционную карту и указать цель въезда «учёба». Иная цель въезда является нарушением миграционного законодательства РФ, - говорится в сообщении.
В течение 90 дней со дня прибытия студентам необходимо пройти медицинское освидетельствование в установленных организациях. Список этих медорганизаций можно запросить в деканате своего вуза. Также отмечается, что наличие страхового полиса обязательно для всех иностранных граждан.