Животные не были застрахованы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Конкурс на самую красивую овцу пройдёт в Алматинской области Фото автора Carsten: Pexels Пожар произошёл несколько дней назад недалеко от села Жалгызапан. Отара овец возвращалась с выпаса и попала в эпицентр возгорания. Сгорели 1039 голов овец ценной эдильбаевской «курдючной» породы. Заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Азамат Айткалиев на брифинге в РСК сообщил, что скот принадлежал ТОО «Сүйіндік асыл тұқымды қой зауыты». Животные нигде не застрахованы, а значит государственная компенсация предпринимателю не положена.
- Из более тысячи овец едильбаевской породы, пострадавших во время степных пожаров, 619 – взрослое поголовье, 414 – молодняк. Известно, что полностью сгорели 516 овец и верблюдица, находившихся в загоне. Ещё 13 голов мелкого рогатого скота потерялись. Сейчас устанавливается размер ущерба, нанесённого хозяйству, – сказал Айткалиев.
Более 500 овец отправили на переработку в мясокомбинат ЗКО. Исполняющий обязанности начальника управления государственного пожарного контроля областного ДЧС Даурен Берденов добавил, что в селе своего подразделения огеборцев нет. Ближайшая служба пожаротушения находится в 270 километрах. Пожар начался в ЗКО и распространился до соседней Астраханской области. Общая площадь горения составила сто гектаров.