Вот уже четвёртый год там планируют создать музей под открытым небом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Все поросло травой: как выглядит городище Жайык в ЗКО Фото Медета МЕДРЕСОВА Средневековое городище Жайык расположено в 12 километрах от города и занимает 300 гектаров земли. Оно относится к археологическим памятникам области. Ещё в 2015 году его стали разворовывать вандалы, однако власти никаких мер тогда не приняли. Спустя три года экс-аким ЗКО Алтай Кульгинов заявил, что они на этом месте планируют организовать музей под открытым небом и привлечь туда туристов. Стоит отметить, что городище Жайык внесено в список сакральных мест Казахстана. Там были найдены высокие курганы, мастерские по изготовлению металлических изделий и места, где располагались бани. Также там проводили выставки прикладного искусства. Сейчас городище выглядит по иному. Уже на въезде складывается впечатление, что территория заброшена, несмотря на то, что она охраняется государством. Есть лишь просёлочные дороги, расходящиеся по полю в разные стороны. Недалеко от места, где ранее велись раскопки, пасутся лошади. А на месте раскопок всё поросло травой и валяются пустые пластиковые бутылки. Объехав окрестности, мы не встретили ни охраны, ни людей, лишь голая степь. В управлении культуры ЗКО отмечают, что городище Жайык является одним из знаменательных событий в культурной жизни региона. Результаты археологических исследований доказывают, что городок был высокой цивилизацией в эпохе Алтын Орды, центром с развитой промышленностью и ремеслом, в котором городская культура образовалась в XIII веке. Средневековое городище «Жайық қалашығы» получил статус памятников республиканского значения и включён в список 100 макросакральных объектов Казахстана. Памятник находится под охраной государства, поставлена охранная табличка. Последние археологические раскопки здесь провели в 2019 году на кургане 1 некрополя Жайык-1. Все раскопанные до 2019 года объекты городища законсервированы.
- Курган № 1 могильника Жайык-1 представлял собой курган-кладбище, в котором погребения располагались по определённому принципу - полукольцом. Женские погребения располагались в западной части кургана, все мужские – в восточной. Погребённые покоились в различных видах могильных ям, встречаются погребения, которые были выполнены во рву, на уровне древнего горизонта; в прямоугольных ямах, в ямах с заплечиками, в ямах с подбоем; вытянуто на спине, головой преимущественно к югу, с некоторым отклонением на юго-восток, юго-запад. Все женские погребения в кургане найдены с содержательным сопроводительным вещевым материалом, что нельзя сказать о мужских захоронениях, в них, за исключением погребений № 2, 3, 9, 13, если и есть вещевой материал, то он очень бедный, чаще всего фрагментированный. Важно отметить, что детские захоронения выполнены во рву и на краю рва. Обезглавленный скелет во рву, ещё три погребения выполнены на краю рва, возможно, ров играл определённую роль в погребальном обряде. На фоне мужских захоронений, выполненных во рву и на поверхности рва, погребения мужчины и женщины, лежащих на животе, обретают более высокий статус. Два детских захоронения также можно отнести к категории нерядовых, наличие украшений и кувшина в погребении девочки и ножа, бусины в погребении мальчика, покоившегося в колоде, говорит о статусе этих детей, так как детские захоронения чаще всего безинвентарные. Из восьми мужских захоронений два погребения (№ 2, 9) датируются V–IV веками до нашей эры и IV веком до нашей эры. Погребение № 3 датируется IV–III веками до нашей эры, погребение № 12 датируется III веком до нашей эры. Эти погребения относятся к представителям более высокой страты кочевого общества, - рассказали в ведомстве.
Могильник Жайык-1 перспективен для дальнейших исследований. Там планируют открыть музей под открытым небом. Проект разрабатывается с привлечением специалистов. Управление культуры направило бюджетную заявку в профильное министерство на изготовление технико-экономического обоснования и научно-проектной документации культурного этнопарка «Жайық». Реализация долгосрочного проекта рассчитана на 2023-2025 годы при выделении финансовых средств.