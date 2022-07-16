- Курган № 1 могильника Жайык-1 представлял собой курган-кладбище, в котором погребения располагались по определённому принципу - полукольцом. Женские погребения располагались в западной части кургана, все мужские – в восточной. Погребённые покоились в различных видах могильных ям, встречаются погребения, которые были выполнены во рву, на уровне древнего горизонта; в прямоугольных ямах, в ямах с заплечиками, в ямах с подбоем; вытянуто на спине, головой преимущественно к югу, с некоторым отклонением на юго-восток, юго-запад. Все женские погребения в кургане найдены с содержательным сопроводительным вещевым материалом, что нельзя сказать о мужских захоронениях, в них, за исключением погребений № 2, 3, 9, 13, если и есть вещевой материал, то он очень бедный, чаще всего фрагментированный. Важно отметить, что детские захоронения выполнены во рву и на краю рва. Обезглавленный скелет во рву, ещё три погребения выполнены на краю рва, возможно, ров играл определённую роль в погребальном обряде. На фоне мужских захоронений, выполненных во рву и на поверхности рва, погребения мужчины и женщины, лежащих на животе, обретают более высокий статус. Два детских захоронения также можно отнести к категории нерядовых, наличие украшений и кувшина в погребении девочки и ножа, бусины в погребении мальчика, покоившегося в колоде, говорит о статусе этих детей, так как детские захоронения чаще всего безинвентарные. Из восьми мужских захоронений два погребения (№ 2, 9) датируются V–IV веками до нашей эры и IV веком до нашей эры. Погребение № 3 датируется IV–III веками до нашей эры, погребение № 12 датируется III веком до нашей эры. Эти погребения относятся к представителям более высокой страты кочевого общества, - рассказали в ведомстве.Могильник Жайык-1 перспективен для дальнейших исследований. Там планируют открыть музей под открытым небом. Проект разрабатывается с привлечением специалистов. Управление культуры направило бюджетную заявку в профильное министерство на изготовление технико-экономического обоснования и научно-проектной документации культурного этнопарка «Жайық». Реализация долгосрочного проекта рассчитана на 2023-2025 годы при выделении финансовых средств.
Вам может быть интересно
В плёнке или без? Главные ошибки, которые мы совершаем, когда дарим цветы
Разбираемся в тонкостях современного цветочного этикета: как правильно выбрать, упаковать и вручить букет, чтобы ваш жест оценили по достоин...
Богатые пенсионеры: 3 знака зодиака, которые приходят к большим деньгам только в зрелом возрасте
Какие знаки зодиака делают ставку на долгосрочную стратегию и достигают максимального финансового процветания в зрелые годы.
Участки дороги Уральск - Саратов перекроют на три месяца
Ремонтные работы будут вести с 17 апреля до 17 июля.
Миллиарды мимо бюджета: как казахстанские МФО уходили от НДС через допуслуги
Только четыре компании скрыли НДС на сумму более 6 миллиардов тенге, используя лазейки в договорах "гарантии".
Маңғыстауда 7 адамды құтқарды
Адамдарды құтқару үшін тікұшақ жұмылдырылды.
БҚО-да құрамында зиянды заттар табылған он шақты шайды сатуға тыйым салынды
Сатуға тыйым салынған шайлардың құрамындағы улы бояғыштар адам ағзасына зиян келтіріп, онкологиялық ауру тудыруы мүмкін.
Прогноз погоды на западе Казахстана на 17 апреля
Пятница, 17 апреля, порадует жителей западных областей отсутствием серьезных осадков.
БҚО-да киік өлексесінен сынама алып, сараптамаға жіберген
БҚО-да осы уақытқа дейін 2199 киіктің өлексесін мал моласына өртеген.
"Место в облаке закончилось": Генпрокуратура предупреждает о новой схеме кражи данных iCloud и Google Drive
Мошенники начали массово рассылать пользователям iPhone и Android уведомления о критическом переполнении облачных хранилищ.