По данным «Казгидромета», 16 июля днём на большей части ЗКО ожидается сильная жара до +35..+38 градусов. Погода на 7 июля На большей части Казахстана пройдут дожди. На юге, юго-востоке, западе и в центре отрог антициклона сохранит погоду без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +18..+20. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет ясно. Днём будет +35..+37 градусов, ночью +20..+222 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +25..+27 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.