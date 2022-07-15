В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +18..+20. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау будет ясно. Днём будет +35..+37 градусов, ночью +20..+222 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +25..+27 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

На большей части Казахстана пройдут дожди. На юге, юго-востоке, западе и в центре отрог антициклона сохранит погоду без осадков.