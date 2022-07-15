- Ты проявил самоотверженное мужество, хотя знал, что твоя жизнь может оказаться под угрозой. Главное, что всё закончилось благополучно. Благодарю родителей за правильное воспитание и развитие благородных качеств, - сказал Сатканов.

Фото: пресс-служба акимата Уральска Несколько дней назад Данил Ягузов вместе с друзьями отправился купаться в реке Чаган. Подростки обратили внимание на мужчину, который лежал в воде, не двигаясь. Данил подплыл к нему, вытащил на берег и оказал первую помощь до приезда медиков. Сегодня, 15 июля, с юным героем встретился глава Уральска Миржан Сатканов. Ученику школы №20 подарили ноутбук и вручили благодарственное письмо, сообщили в пресс-службе акима.Матери Данила градоначальник подарил букет цветов. Похожий случай произошел в нашей области в 2015 году. 24 мая на реке Чаган в поселке Достык Зеленовского района Никита Тюкин спас двух тонущих девочек. Как рассказал Никита, в тот день он шел в магазин и встретил свою одноклассницу и ее подружку. Они позвали его купаться и он пошел с ними. Они переплывали речку. Никита переплыл сразу, а у девочек не хватило сил и они стали тонуть. Мальчик спас их обеих, причем одну из них он доставал со дна. Героический поступок по достоинству оценили сотрудники ДЧС ЗКО и вручили сотовый телефон Никите. А 5 октября 2015 года в Астане на Республиканском Форуме патриотов состоялось награждение выдающихся казахстанцев, которые победили в ежегодном конкурсе "Патриот года". Именно такое звание и получил Никита Тюкин за проявленное мужество. - Встретили нас очень хорошо, - рассказал тогда Никита. - Мы два дня до конкурса отдыхали. Были репетиции, в которых мы принимали участие, а в свободное время мы гуляли по городу - ходили на Байтерек, а также посетили другие достопримечательности столицы. Поднимаясь на сцену у меня было чувство радости и гордости одновременно. Мне было приятно, что в этом конкурсе участвовали известные актеры, выдающиеся люди Казахстана. Также Никита пообещал, что если в жизни повторится такое, что кому-то понадобится его помощь, он без раздумий бросится на помощь. Всего награды вручали по семи номинациям. Нужно отметить, что в номинации "Ана жүрегі - Материнское сердце" победилтелем стала мама знаменитого казахстанского боксера Геннадия Головкина - Елизавета Головкина.