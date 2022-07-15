- Ты проявил самоотверженное мужество, хотя знал, что твоя жизнь может оказаться под угрозой. Главное, что всё закончилось благополучно. Благодарю родителей за правильное воспитание и развитие благородных качеств, - сказал Сатканов.Матери Данила градоначальник подарил букет цветов. Похожий случай произошел в нашей области в 2015 году. 24 мая на реке Чаган в поселке Достык Зеленовского района Никита Тюкин спас двух тонущих девочек. Как рассказал Никита, в тот день он шел в магазин и встретил свою одноклассницу и ее подружку. Они позвали его купаться и он пошел с ними. Они переплывали речку. Никита переплыл сразу, а у девочек не хватило сил и они стали тонуть. Мальчик спас их обеих, причем одну из них он доставал со дна. Героический поступок по достоинству оценили сотрудники ДЧС ЗКО и вручили сотовый телефон Никите. А 5 октября 2015 года в Астане на Республиканском Форуме патриотов состоялось награждение выдающихся казахстанцев, которые победили в ежегодном конкурсе "Патриот года". Именно такое звание и получил Никита Тюкин за проявленное мужество. - Встретили нас очень хорошо, - рассказал тогда Никита. - Мы два дня до конкурса отдыхали. Были репетиции, в которых мы принимали участие, а в свободное время мы гуляли по городу - ходили на Байтерек, а также посетили другие достопримечательности столицы. Поднимаясь на сцену у меня было чувство радости и гордости одновременно. Мне было приятно, что в этом конкурсе участвовали известные актеры, выдающиеся люди Казахстана. Также Никита пообещал, что если в жизни повторится такое, что кому-то понадобится его помощь, он без раздумий бросится на помощь. Всего награды вручали по семи номинациям. Нужно отметить, что в номинации "Ана жүрегі - Материнское сердце" победилтелем стала мама знаменитого казахстанского боксера Геннадия Головкина - Елизавета Головкина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В плёнке или без? Главные ошибки, которые мы совершаем, когда дарим цветы
Разбираемся в тонкостях современного цветочного этикета: как правильно выбрать, упаковать и вручить букет, чтобы ваш жест оценили по достоин...
Богатые пенсионеры: 3 знака зодиака, которые приходят к большим деньгам только в зрелом возрасте
Какие знаки зодиака делают ставку на долгосрочную стратегию и достигают максимального финансового процветания в зрелые годы.
Участки дороги Уральск - Саратов перекроют на три месяца
Ремонтные работы будут вести с 17 апреля до 17 июля.
Миллиарды мимо бюджета: как казахстанские МФО уходили от НДС через допуслуги
Только четыре компании скрыли НДС на сумму более 6 миллиардов тенге, используя лазейки в договорах "гарантии".
Маңғыстауда 7 адамды құтқарды
Адамдарды құтқару үшін тікұшақ жұмылдырылды.
БҚО-да құрамында зиянды заттар табылған он шақты шайды сатуға тыйым салынды
Сатуға тыйым салынған шайлардың құрамындағы улы бояғыштар адам ағзасына зиян келтіріп, онкологиялық ауру тудыруы мүмкін.
Прогноз погоды на западе Казахстана на 17 апреля
Пятница, 17 апреля, порадует жителей западных областей отсутствием серьезных осадков.
БҚО-да киік өлексесінен сынама алып, сараптамаға жіберген
БҚО-да осы уақытқа дейін 2199 киіктің өлексесін мал моласына өртеген.
"Место в облаке закончилось": Генпрокуратура предупреждает о новой схеме кражи данных iCloud и Google Drive
Мошенники начали массово рассылать пользователям iPhone и Android уведомления о критическом переполнении облачных хранилищ.