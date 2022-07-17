- Также проведена 21 проверка. Из них 11 по жалобам, 10 - внеплановые проверки по исполнению выданных предписаний. Из года в год можно наблюдать рост числа обращений. В большинстве внеплановых проверок выявлены нарушения правил педагогической этики. В особенности это актуально в организациях образования Уральска, Теректинского, Каратобинского, Жангалинского районов. По итогам наложены штрафы двум должностным лицам в размере 10 МРП (31 800 тенге), на одно должностное лицо - в размере 50 МРП (159 тысяч тенге). Выдано десять предписаний об устранении нарушений, - рассказал Габдушев.

Фото из архива "МГ" В ходе брифинга заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования ЗКО Нурлан Габдушев рассказал, что ведомство в пером полугодии провело аттестацию 47 организаций образования. По итогам аттестованы лишь семь из них, а 85% не прошли проверку.После звонков, поступивших на телефон доверия департамента от родителей, в двух школах учителя привлечены к ответственности за непедагогическое поведение. Спикер отметил, что сейчас проверяют и готовность школ области к новому учебному году. Оцениваются состояния зданий, материальное оснащение и кадровое обеспечение.