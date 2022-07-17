- На территории полигона ТБО загорелся мусор, возгорание на 500 квадратных метрах ликвидировали в семь утра, - рассказали в ДЧС.

Кадр с видео aktobe_dyshi в Instagram Как выяснилось, загорелся мусорный полигон за городом. Шлейф густого серого дыма шёл на микрорайоны Актобе. Как сообщили в пресс-службе регионального ДЧС, сообщение о загорании поступило в 20:02 16 июля. На место направили четыре пожарные машины и водовоз ТОО «Табыс Актобе».Какой ущерб нанесён атмосфере, не сообщается. Впрочем, актюбинцам к вони не привыкать. Пожары на полигоне происходят в летнее время часто. Плюс из-за устаревшего КОС то и дело происходят выбросы сероводорода. Министр экологии Сериккали Брекешев, недавно побывавший в Актобе, сообщил, что этот областной центр входит в пятерку самых загрязненных городов страны.