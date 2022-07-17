Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Мангистауского областного суда сообщили, что в Каракиянском районе рассмотрели дело в отношении местного жителя. Находясь в гостях у родителей супруга, мужчина ударил свою жену. Нанесённый вред здоровью оценивается как лёгкий. Мужчине инкриминировали статью «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Однако на судебном заседании мужчина извинился перед супругой, а она в свою очередь простила его. Суд освободил супруга от административной ответственности за примирением сторон, производство прекращено. Постановление суда не вступило в законную силу.