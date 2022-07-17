- Была вызвана скорая помощь. Серьёзных травм нет. Проводится расследование по статье 141 УК РК (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей), - информировали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл в одном из парков Атырау. 16 июля около 22:30 во время работы карусели оторвалось крепление сидений и дети сорвались вниз.В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что четырёх детей доставили в больницу. Врач провёл обследование и не выявил серьёзных травм. Всех детей отправили домой.