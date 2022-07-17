- Во время пожара спасли пять человек, в том числе трое детей. В результате пожара гражданка 1991 года рождения, получившая ожоги тела и отравившаяся угарным газом, передана сотрудникам скорой помощи, - рассказали в ведомстве.

Фото: ДЧС Атырауской области В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что пожар произошёл в ночь на 17 июля в доме на проспекте Азаттык. Открытым огнём горела мебель.Пожар ликвидировали, причина возгорания выясняется.