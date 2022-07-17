– Планируем ввести школу в эксплуатацию в сентябре следующего года. От государства просим поддержки в виде земельного участка площадью 1,3 гектара в посёлке Жымпиты по улице Асадуллина, в содействии в получении льготного финансирования, в подведении инфраструктуры, - попросил Мукашев.

– Конкуренция будет, инвестор будет заинтересован в качественном образовании, в лучших педагогах. Со стороны государства будет поддержка в виде выделения подушевого финансирования для возврата капитальных инвестиций и оперативных расходов. Проект больше направлен на социальную сферу. Инвесторами являются выходцы из этого же района, наши земляки, я сам на них выходил и просил построить школу. Земельный участок будет предоставлен, - сказал глава региона.

– Предусмотрены многофункциональный спортивный зал, бассейн, актовый зал, высокий уровень защиты по периметру школы. К слову, на территорию школы не смогут пробраться даже кошки и собаки. Мы будем готовить детей к поступлению в лучшие университеты мира, введём трёхъязычное обучение, будем применять авторские методики обучения, а также использовать альтернативные источники энергии, что позволит экономить расходы на комуслуги, - рассказал Ержан Хасанов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом стало известно на заседании регионального совета по привлечению инвестиций. Первый рассмотренный объект - школа-интернат в селе Жымпиты Сырымского района. По словам директора ТОО «Сеним» Руслана Мукашева, сама школа рассчитана на 300 мест, интернат - на 100 мест. Строительство обойдётся в 970 миллионов тенге, из них 106 миллионов тенге предприниматель готов потратить из своего кармана, остальные - заёмные средства.Аким области Гали Искалиев отметил, что школа на 100% будет строиться за счёт частных инвестиций и никакой нагрузки на акимат района не будет, а инвестор заинтересован в применении инновационных технологий в процессе обучения детей. К слову, в посёлке Жымпиты сейчас функционируют три школы.Следующий проект, который рассмотрели члены совета - это строительство общеобразовательной частной школы с обучением на казахском языке на 350 мест, с наполняемостью в две смены 700 мест. Руководитель ИП «Магжан» Ержан Хасанов рассказал, что планирует построить школу в густонаселённом районе города, а именно между 4 и 6 микрорайонами. Площадью здание будет около 13 тысяч квадратных метров. Сумма инвестиций - 1,2 миллиарда тенге, в период строительства работой обеспечат 150 человек, после ввода в эксплуатацию - 120 человек. 360 миллионов тенге инвестор планирует потратить из собственных средств, остальные - заёмные. Школа будут строить два года, один класс со всех параллелей будет платным.От государства предприниматель попросил земельный участок площадью 1,3 гектара, субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам, гарантирование по кредитам и подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры до объекта. Аким области отметил, что в этом районе планируют построить Ледовый дворец, он будет располагаться по соседству с новой школой. Гали Искалиев предложил построить для двух объектов общие парковки. Члены совета поддержали бизнесмена и решили выделить земельный участок. Новая частная школа будет сдана в эксплуатацию в сентябре 2024 года.