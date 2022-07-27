Более полусотни уральцев вышли на митинг к точке сбыта «Трамадола»
Психотропными препаратами, по словам жителей, в открытую торгуют из окна, сделанного в двери, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Как сообщил на своей странице в Facebook активист Аслан Утепов, 26 июля жители ЗКО провели санкционированное мирное собрание во дворе дома №19 на улице Сырыма Датова. Именно там расположена точка сбыта психотропных веществ.
- Собралось порядка 70 человек, искренне переживающих за подрастающее поколение, которые травятся этими таблетками и умирают на руках своих родителей. В открытую торгуют с вырезанного в двери окошечка. Мало того, что незаконно торгуют, так ещё без рецепта и несовершеннолетним детям. На днях был рейд, составили административный протокол, и толку от этого никакого. Как продавали, так и дальше продают, - пишет Утепов.
В департаменте полиции ЗКО прокомментировали ситуацию.
- В отношении жителей данной квартиры 27 февраля возбуждено досудебное производство по части 4 статьи 296 УК РК «Не законное хранение наркотических средств без целы сбыта, в особо крупном размере». Неоднократно привлекались к административной ответственности, 31 октября и первого ноября прошлого и 11 июля этого года по части 1 статьи 463 КоАП РК «Занятие предпринимательской деятельностью, а так же осуществление действий без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления», - пояснили в департаменте.
В ведомстве добавили, что регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия для пресечения «аптечной наркомании». Однако законом предусмотрена лишь административная ответственность, которую рассматривает фармацевтический контроль.
Препараты «Трамадол» и «Тропикамид» внесены в список сильнодействующих веществ. МВД разработало проект, согласно которому предложено усилить ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ. Пока он находится на рассмотрении.
Тем временем в ЗКО создана межведомственная группа из числа представителей акимата, прокуратуры, фармацевтического контроля, департамента экономических расследований и активистов. Они намерены выявлять места безрецептурной продажи лекарственных препаратов.
