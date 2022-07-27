Авария произошла в Бостандыкском районе Алматы в июне. Это единственный смертельный исход с начала этого года в ДТП с участием самокатов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». ДТП случилось в 8:05 на улице Маркова.
- Водитель 1982 года рождения на Nissan Patrol при открывании двери авто допустила столкновение с электросамокатом под управлением гражданки 1995 года рождения, которая следовала по проезжей части, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Самокатчицу госпитализировали в центральную городскую клиническую больницу, где она скончалась через несколько часов.