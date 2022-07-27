Малышей пока не назвали, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
В детском зоопарке областного эколого-биологического центра обитают 90 видов различных зверей, а это в общей сложности 250 особей экзотической и местной фауны. Любимчиками горожан смело можно назвать пум, в семье которых два месяца назад произошло долгожданное пополнение.
Директор Фатима Кержикова рассказала, что пумы обитают в местном зоопарке с 2015 года, однако потомство появилось впервые.
– Наша пума Симба окотилась и привела на свет трёх котят. В нашей области впервые хищное животное семейства кошачьих в неволе окотилось. Это говорит о том, что в нашем центре создаются благоприятные условия для этого. Котята чувствуют себя хорошо, упитанные, здоровые. Только спустя два месяца мы вынуждены были отделить котят от мамы для того, чтобы определить пол, провести вакцинацию, паспортизацию. Ещё одна причина - чтобы они привыкли к людям. Ведь если они останутся в нашем зоопарке, наши сотрудники могли их кормить и ухаживать за ними, - рассказала Фатима Кержикова.
Стоит отметить, что оставлять всех трёх котят в зоопарке не будут, ведь они будут расти и тоже приносить потомство. Директор центра полагает, что их либо продадут в другой в зоопарк, либо будут менять на другие виды животных.
– Они уже стали любимчиками, мы сами первым делом с утра бежим посмотреть на них, взять на руки и покормить. Они такие маленькие, красивые и милые. Они только начинают самостоятельно есть, молоко лакают, мясо грызут, - подчеркнула Фатима Кержикова.
Имён пока маленьким котятам не дали, это дело поручили детям, которые посещают кружки.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА
