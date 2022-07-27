Изображение c сайта Pixabay Вечером 22 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины вдоль дороги в посёлке Жана Даулет. Позже стражи порядка задержали 35-летнего подозреваемого, он водворён в изолятор. По предварительной версии, 67-летний мужчина не уступил дорогу подозреваемому. Последний вышел из авто и избил до смерти пенсионера.