Тело убитого в ходе дорожного конфликта подозреваемый оставил вдоль проезжей части, передаёт Polisia.kz. Вечером 22 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины вдоль дороги в посёлке Жана Даулет. Позже стражи порядка задержали 35-летнего подозреваемого, он водворён в изолятор. По предварительной версии, 67-летний мужчина не уступил дорогу подозреваемому. Последний вышел из авто и избил до смерти пенсионера.