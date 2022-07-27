В ЗКО бизнесмен был застрелен из собственного ружья
Подозреваемого в убийстве до сих пор задержать не удалось, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Рассылка в WhatsApp об убийстве бизнесмена распространилась 16 июля. В сообщении говорилось, что тело мужчины нашли в доме с признаками насильственной смерти. Спустя три дня в полиции рассказали подробности жуткого преступления.
- Тело мужчины найдено в прихожей его дома на улице Ихсанова. Предприниматель был убит выстрелом в голову. Во дворе дома найден обрез одноствольного гладкоствольного огнестрельного ружья неизвестной марки. Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу в Уральск. Ведётся досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство», - пояснили в ведомстве.
Как рассказал первый заместитель начальника отдела полиции Бурлинского района Арман Макбузов, подозреваемый до сих пор не установлен.
- Гладкоствольное ружье марки ИЖ-18Е 12 калибра, из которого был застрелен бизнесмен - незарегистрированное. Но со слов супруги предпринимателя - принадлежит убитому. Оружие хранилось у него дома. Другие подробности происшествия открыть не можем, так как ведётся следствие, - пояснил он.
Мужчина был владельцем магазина.
