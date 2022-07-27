- В Пугачёво всего 623 двора, в них насчитывается 282 собаки. В Каракудуке 58 дворов, в них прочипировали 23 собаки, - пояснила Анар Хайрулиева. - Работа в Пугачёвском сельском округе проводилась за счёт ветеринарной станции, затрачено 423 тысячи тенге. В Каракудуке владельцы собак сами оплачивали услуги, стоимость чипирования одной собаки составляет 1 500 тенге.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель директора ветеринарной станции Бурлинского района Анар Хайрулиева, собак чипировали в селе Пугачёво и Каракудук.Заместитель директора ветеринарной станции Бурлинского района отметила, что чипирование необходимо для того, чтобы владельцы животных несли за них ответственность. К слову, в этом году для стерилизации животных ветеринарной станции Бурлинского района выделили 9,6 миллионов тенге, из них более пяти миллионов уже освоены.