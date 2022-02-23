- Обрушение здания произошло на площади 600 квадратных метров, повреждено 11 машин, они находились внутри и рядом с СТО, - сообщил заместитель руководителя ДЧС Актюбинской области Касым Кайрат.Погибшему под завалами охраннику было 68 лет. Сейчас эксперты разбираются с причинами произошедшего. Департамент полиции начал досудебное расследование по статье 292 части 2 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновным лицам грозит от двух до семи лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.
