Утечка газа из газобаллонного оборудования одной из машин, которые находились на стоянке «Альтаир», произошла в 3:11 ночи 22 февраля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Трагедия на СТО в Актобе. За взрыв и гибель охранника грозит от 2 до 7 лет лишения свободы Как рассказали в ДЧС Актюбинской области, произошел хлопок газовоздушной смеси, за ним последовало обрушение конструкции. На месте дежурил один сторож, к его поиску привлекли кинологов с собаками. Тело мужчины обнаружили под завалами.
- Обрушение здания произошло на площади 600 квадратных метров, повреждено 11 машин, они находились внутри и рядом с СТО, - сообщил заместитель руководителя ДЧС Актюбинской области Касым Кайрат.
Погибшему под завалами охраннику было 68 лет. Сейчас эксперты разбираются с причинами произошедшего. Департамент полиции начал досудебное расследование по статье 292 части 2 УК РК «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновным лицам грозит от двух до семи лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

