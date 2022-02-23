Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции на транспорте рассказали, что в январе стражи порядка задержали кассира одного из ломбардов на станции Достык. Используя своё служебное положение, женщина похитила из кассы около 2,5 млн тенге. Алакольский районный суд Алматинской области приговорил обвиняемую к ограничению свободы сроком на два года с лишением права занимать определённые должности сроком на три года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.