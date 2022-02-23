Из меня сделали тирана и монстра - осуждённый за убийство бывшей жены экс-чиновник из Уральска
Апелляционная коллегия оставила без изменений приговор суда первой инстанции в отношении Бауыржана Хайруллина, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Сегодня, 23 февраля, в областном суде прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника отдела ЖКХ Бауыржана Хайруллина, которого в декабре прошлого года осудили на 15 лет лишения свободы за жестокое убийство бывшей супруги. Не согласившись с таким решением суда первой инстанции, Хайруллин и его адвокаты подали апелляционную жалобу. Своё несогласие они аргументировали тем, что во время вынесения приговора суд не учёл тот факт, что Хайруллин в момент преступления находился в состоянии аффекта.
– Журналисты сделали из меня тирана и монстра, якобы я каждый день избивал Айнагуль. Но я скажу вам всю правду, я никогда не поднимал на неё руку. Обижайтесь, оскорбляйте, ненавидьте меня, но моих родителей не трогайте. То, что вы сейчас говорите - это стыдно. Да, я убил, признаю, но в тот момент я был зол на Айнагуль, её слова и поступки. Сейчас я раскаиваюсь очень сильно, хочу её вернуть, но не могу. Прошу у вас прощения, я совершил большую ошибку. Но в тот момент я был в стрессе, психологи характеризируют это как аффект, сам не компетентен в этих вопросах. Я вас всех понимаю, но и вы поймите меня. Свидетели нагло говорили неправду, они ответят за свои слова перед Всевышним, впрочем, так же как и я. У меня всё... - эмоционально заявил Бауыржан Хайруллин.
Мама погибшей Айнагуль Хайруллиной Какима Кажипанова также заявила, что не согласна с решением суда первой инстанции. По её мнению, 15 лет лишения свободы слишком мягкое наказание. Во время оглашения приговора женщина находилась в Алматы рядом с внуками, детьми Айнагуль.
– Дети сейчас находятся под опекой сына и снохи, мне не разрешили оформить опекунство, так как я пенсионерка. Дети ни в чём не нуждаются, одеты, обуты, сыты, посещают различные секции, у каждого своя комната. Но всё это не заменит им любовь мамы. Я месяц находилась рядом с ними, и каждую ночь, засыпая, они плакали и говорили, что очень скучают по маме, вспоминали, как перед сном Айнагуль держала их за руки. А своих письмах Деду Морозу они написали, что мечтают увидеть маму. Этот изверг отнял у них мать, убил нас всех. Находясь в ИВС, Хайруллин говорил своему сокамернику, что выйдет из тюрьмы и заберёт детей. Но мы этого не позволим, хотим воспитать их так, как мечтала дочь. Считаю, что убийство Айнагуль было тщательно спланировано Бауыржаном и его семьёй, чтобы забрать детей. Смерть моей дочери, слезы её детей и наши страдания навсегда останутся на совести Хайруллина. Я считаю, что он такой же террорист, как и те, кто во время январской трагедии обезглавливал людей, - со слезами на глазах сказала Какима Кажипанова.
Постановлением апелляционной коллегии приговор в отношении Бауыржана Хайруллина оставили без изменений.
Напомним, жуткое преступление произошло 19 апреля по улице Урдинская. Бауыржан Хайруллин нанёс множественные ножевые ранения бывшей супруге Айнагуль Хайрулиной. Женщину госпитализировали в больницу, где она вскоре скончалась.
Первое слушание по этому громкому делу началось 16 ноября. Прокурор запросил для подсудимого 15 лет лишения свободы и выплату моральной компенсации в размере 15 миллионов тенге. В своем последнем слове Бауыржан Хайруллин попросил прощения у родственников своей бывшей жены.
