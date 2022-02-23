Из них два дела по актам терроризма, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 28 уголовных дел по январским событиям расследуют в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом на брифинге сообщил заместитель прокурора Атырауской области Абзал Гилим.
- Межведомственными следственно-оперативными группами под руководством специальных прокуроров расследуются 28 уголовных дел. Из них два дела - по актам терроризма, 10 дел - по организации и участию в массовых беспорядках, одно дело - по призыву к захвату власти, два дела - по применению силы против полиции, а также расследуется одно дело по хищению оружия, - отметил спикер.
Сейчас отношении 25 лиц с санкции суда в качестве меры пресечения применён арест. Один человек находится на домашнем аресте. Напомним, в результате массовых беспорядков в Атырау пострадали 103 человека, в том числе 55 полицейских, 28 сотрудников Национальной гвардии и 20 гражданских жителей. Один страж порядка находится в тяжёлом состоянии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.